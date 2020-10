Suicidio assistito, la richiesta di un tetraplegico e il rifiuto: scatta la denuncia all’Asl (Di lunedì 12 ottobre 2020) tetraplegico chiede il Suicidio assistito, scatta il rifiuto e l’associazione Luca Coscioni denuncia l’Asl. La richiesta è stata presentata dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di dj Fabo La vicenda è riportata da La Stampa e riguarda un tetraplegico 42enne, bloccato in un letto da anni dopo un incidente stradale senza poter … L'articolo Suicidio assistito, la richiesta di un tetraplegico e il rifiuto: scatta la denuncia all’Asl proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)chiede ilile l’associazione Luca Coscionil’Asl. Laè stata presentata dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di dj Fabo La vicenda è riportata da La Stampa e riguarda un42enne, bloccato in un letto da anni dopo un incidente stradale senza poter … L'articolo, ladi une illaall’Asl proviene da www.meteoweek.com.

