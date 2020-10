Suicidio assistito, Asl rifiuta la prima richiesta in Italia. L’appello di Cappato a Speranza: “Negato diritto riconosciuto dalla Consulta, intervenga” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una Asl si è rifiutata di applicare il principio stabilito dalla sentenza 242\2019 della Corte Costituzionale, che ha valore di legge, sul diritto ad accedere al Suicidio assistito, per pazienti che si trovano in determinate condizioni (mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetti patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli). È la denuncia fatta oggi da Filomena Gallo, avvocato e segretario dell’Associazione Luca Coscioni, durante il Congresso annuale. L’Associazione Luca Coscioni sta, infatti, seguendo due casi di persone con malattie irreversibili che hanno chiesto, alla luce della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, di poter porre fine alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una Asl si èta di applicare il principio stabilitosentenza 242\2019 della Corte Costituzionale, che ha valore di legge, sulad accedere al, per pazienti che si trovano in determinate condizioni (mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetti patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli). È la denuncia fatta oggi da Filomena Gallo, avvocato e segretario dell’Associazione Luca Coscioni, durante il Congresso annuale. L’Associazione Luca Coscioni sta, infatti, seguendo due casi di persone con malattie irreversibili che hanno chiesto, alla luce della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, di poter porre fine alle ...

