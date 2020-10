“Suburra” | svelato il trailer della terza stagione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dal 30 ottobre su Netflix Manca poco allae ultimadi “Suburra”. Per Spadino e co è l’ora dei conti e per i fan è giunto il momento di sapere come si concluderà la storia. Nelle ultime ore è stato condiviso ildell’ultimo capitoloserie. L’ultimo atto sta per compiersi. Suburra 3, lafinale è in arrivo il 30 ottobre su Netflix. pic.twitter.com/MmaWf7Enba — Netflix Italia (@NetflixIT) October 12, 2020 Chi otterrà il controllo di Roma? Dopo il suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa e con la morte del padre e il risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, tutto è di nuovo in discussione Tornano i protagonisti delle prime due ...