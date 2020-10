Suburra, il trailer della terza e ultima stagione, dal 30 ottobre su Netflix (Di lunedì 12 ottobre 2020) Suburra il trailer della terza e ultima stagione, disponibile dal 30 ottobre. Ultimo capitolo per la prima serie tv originale italiana di Netflix Anche la criminalità romana si è dovuta arrendere al Covid e alla pandemia. Il set di Suburra si è infatti fermato la scorsa primavera durante il lockdown ma è ripartito appena le condizioni lo hanno consentito, riuscendo così a concludere tutte le riprese dell’ultimo capitolo della prima serie tv originale italiana. La terza e ultima stagione di Suburra debutterà su Netflix in Italia e negli altri paesi in cui il servizio è attivo il 30 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 12 ottobre 2020)il, disponibile dal 30. Ultimo capitolo per la prima serie tv originale italiana diAnche la criminalità romana si è dovuta arrendere al Covid e alla pandemia. Il set disi è infatti fermato la scorsa primavera durante il lockdown ma è ripartito appena le condizioni lo hanno consentito, riuscendo così a concludere tutte le riprese dell’ultimo capitoloprima serie tv originale italiana. Ladidebutterà suin Italia e negli altri paesi in cui il servizio è attivo il 30 ...

mychemicaltess : che paurina il trailer di suburra raga se muore spadino ((speriamo di no)) potrei non rispondere delle mie azioni vi avviso già ora - dituttounpop : C'è il trailer della terza e ultima stagione di #Suburra, dal 30 ottobre su Netflix e lo trovate qui ---->… - Mary41516706 : Io che stavo per iniziare a studiare e tac esce il trailer di suburra,ovviamente do precedenza alle cose importanti. - arducsbebek : IL TRAILER DI #SUBURRA MI TREMA IL CULO - GiusyCarfagna : Devo rivedere il trailer con la moviola perché ho gli occhi intrecciati. Credo che ci vorrà un giorno intero ?? #Suburra -

Ultime Notizie dalla rete : Suburra trailer Suburra 3: ecco il trailer della stagione finale in uscita su Netflix Lega Nerd Suburra, il trailer della terza e ultima stagione

Suburra, la terza e ultima stagione arriva su ... Ultras dal 20 marzo su Netflix: trailer e trama del primo film di Francesco Lettieri Il primo film di Francesco Lettieri uscirà in alcuni cinema ...

