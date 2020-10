Suburra 3 | il crime thriller italiano torna su Netflix

Leggi su yeslife

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ultima sequenza di episodi delin streaming suil 30 ottobre. Trailer ufficiale, cast e anticipazioni. La terza ed ultima stagione di: la serie, sarà disponibile in streaming a partire dal 30 ottobre in oltre 190 paesi nel mondo. Una serie nata e concepita per raccontare il sottile legame … L'articolo proviene da YesLife.it.