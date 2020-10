Storia di una foto: Gilberto Maltinti racconta il giovane con la pistola durante gli Anni di piombo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una foto che diventò un'icona degli Anni di piombo, pubblicata centinaia di volte sui periodici di tutta Europa: ad essere ritratto nello scatto un manifestante, che stringeva tra le mani una pistola. ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unache diventò un'icona deglidi, pubblicata centinaia di volte sui periodici di tutta Europa: ad essere ritratto nello scatto un manifestante, che stringeva tra le mani una. ...

fleinaudi : #BuonaPagina 'In ritardo e a peso d’oro, il pasticcio lombardo sui vaccini influenzali' @Tboeri e Roberto #Perotti… - GiovanniToti : Il #12ottobre 1492 il navigatore di #Genova Cristoforo Colombo scopre l’#America e con il suo viaggio cambia per se… - angelomangiante : Era già il più forte della storia del tennis sulla terra rossa. Ora raggiunge anche #Federer con 20 Slam. Profonda… - 15Franco14 : @pdnetwork @carmelomiceliPD Per continuare a distruggere ROMA avete una scelta degna solo del peggior Veltroni quan… - Laura64135537 : RT @GHINODITACCO18: Ma com’è possibile che il popolo italiano, con una storia millenaria possa accettare che un manipolo di idioti e cialtr… -