Stop allo sfruttamento dei baby influencer: la Francia interviene con una legge (Di lunedì 12 ottobre 2020) baby influencer sfoglia la gallery L'attività dei baby influencer in Francia dovrà sottostare alle stesse leggi sul lavoro minorile. Il Paese interviene sullo sfruttamento d'immagine delle piccole star visto che, ormai, sono i volti più popolari in Rete arrivando a guadagnare milioni di euro ogni mese grazie agli introiti pubblicitari. Leggi anche › Blue Ivy uguale a mamma Beyoncé negli ...

