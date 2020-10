Stop agli sport amatoriali? Il governo salvi i bambini o chiuda anche la seria A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Credo di non essere mai stata tanto frustrata dalla sciatteria e approssimazione dell’informazione italiana che in questo weekend appena passato, dove ho cercato di capire di più, invano, circa il presunto “al calcetto” che campeggiava sulle aperture dei quotidiani di ieri. Con fatica sono riuscita a capire che con “calcetto” si intendevano tutte le forme di, dalla pallavolo al basket, curiosamente ridotte a quella parola-slogan che nulla con esse c’entrava. E per tutto ieri mi sono chiesta cosa implicasse questo blocco degli: si intendevano le partite tra amici? Loil pomeriggio dentro società non professionali o semiprofessionali che centinaia di migliaia die ...