Stipa Assoallestimenti | Al fianco dei lavoratori dello spettacolo | Governo ci ascolti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Labitalia) - "Aidel mondoe della cultura che sono scesi oggi in piazza Duomo a Milano per rivendicare i diritti di un settore letteralmente in ginocchio, va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Siamo al loroper chiedere ale alle istituzioni cheno, finalmente, le ragioni di un comparto fondamentale per il nostro Paese fatto di allestitori, tecnici, operatorie organizzatori fieristici". Così Sandro, presidente di Asaldi FederlegnoArredo che rappresenta oltre 360 aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e servizi fieristici. Per, quello del mondo ...