Stefania Orlando prima della puntata confessa | “ho preso lo Xanax” e la regia stacca -VIDEO

Leggi su trendit

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Solo pochi minuti ci separano da una nuovade Grande Fratello Vip, ma già ci sono i segnali per un inizio col botto… sempre che i concorrenti non si addormentino, infatti, è stata sorpresa are a Tommaso Zorzi di aver assunto dello Xanax pocodi andare in onda. La parola Xanax è subito finitain tendenza su Twitter e gli utenti hanno iniziato a fare ironia sulla vicenda. Come segnalato da molti utenti, ladel GF, una volta pronunciata la frase incriminata, ha subito tolto il volume al microfonoconcorrente. Ecco il: View this post on Instagram AH A post shared by Trash Italiano (@trash ...