Sport: il Siviglia pensa a Milik per il prossimo anno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto scrive Sport, nella lista di mercato di Monchi, per il Siviglia, c’è anche Arkadiusz Milik. Monchi sta guardando ai giocatori che il prossimo 30 giugno saranno svincolati per iniziare a trattare con loro a partire dal primo gennaio. Il suo grande desiderio è l’esterno destro dell’Olympique Marsiglia, Florian Thauvin. L’altro è Milik. “Un altro nome è Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, ex Ajax, è stato per tutta l’estate sulla rampa di partenza del Napoli, ma alla fine resterà sulle pendici del Vesuvio ma con tante incognite sul suo ruolo in squadra, fuori anche dalla lista europea di Gennaro Gattuso”. Milik, per Monchi, è un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto scrive, nella lista di mercato di Monchi, per il, c’è anche Arkadiusz. Monchi sta guardando ai giocatori che il30 giugno sarsvincolati per iniziare a trattare con loro a partire dal primo gennaio. Il suo grande desiderio è l’esterno destro dell’Olympique Marsiglia, Florian Thauvin. L’altro è. “Un altro nome è Arkadiusz. L’attaccante polacco, ex Ajax, è stato per tutta l’estate sulla rampa di partenza del Napoli, ma alla fine resterà sulle pendici del Vesuvio ma con tante incognite sul suo ruolo in squadra, fuori anche dalla lista europea di Gennaro Gattuso”., per Monchi, è un ...

