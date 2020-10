Speranza da Fazio e il divieto di party in casa. La polemica: "Meglio accalcarsi sui bus" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ″Posso andare ad ammassarmi con estranei nei pub e ristoranti ma sia mai ad invitare 10 persone fidate a casa mia dove riesco veramente a rispettare la distanza di sicurezza”: così si legge in uno dei tanti tweet a commento della notizia sul possibile divieto dei party in casa. Dopo che il ministro Speranza, a “Che tempo che fa”, ha parlato di “segnalazioni”, facendo intendere che i vicini potrebbero trasformarsi in spie e controllori, su Twitter è scoppiata la polemica a ritmo dell’hashtag #festeprivate: “Come si fa a pensare anche per un secondo che sia normale questa roba di denunciare i propri vicini?”, scrive un utente. E ancora: “Esattamente ‘feste private’ cosa significa? Qual è la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) ″Posso andare ad ammassarmi con estranei nei pub e ristoranti ma sia mai ad invitare 10 persone fidate amia dove riesco veramente a rispettare la distanza di sicurezza”: così si legge in uno dei tanti tweet a commento della notizia sul possibiledeiin. Dopo che il ministro, a “Che tempo che fa”, ha parlato di “segnalazioni”, facendo intendere che i vicini potrebbero trasformarsi in spie e controllori, su Twitter è scoppiata laa ritmo dell’hashtag #festeprivate: “Come si fa a pensare anche per un secondo che sia normale questa roba di denunciare i propri vicini?”, scrive un utente. E ancora: “Esattamente ‘feste private’ cosa significa? Qual è la ...

Il Ministro Speranza: "Il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari"

