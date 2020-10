Sondaggi elettorali Noto | crescono Lega e Pd | stabili M5S e FDI

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiusa la tornata elettorale con i ballottaggi, nel governo si è tornato a parlare di riforma fiscale. Ma chi dovrebbe beneficiare della riduzione delle tasse? A girare questa domanda agli italiani ci ha pensato l’Istitutonei suoiper Porta a Porta andati in onda l’8 ottobre. Per il 48% dovrebbero essere i dipendenti sia pubblici che privati, diminuendo il cuneo fiscale, per il 21% i lavoratori autonomi mentre per il 19% le aziende. Con l’aumento dei contagi cresce anche la preoccupazione economica dei cittadini. Un indicatore in questo senso ha a che fare con i risparmi delle famiglie. Il 53% degli italiani afferma che i suoi risparmi sono rimasti uguali a prima della pandemia, il 38% denuncia una diminuzione mentre il 6% ha visto un aumento. In merito al futuro finanziario, il ...