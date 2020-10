Soleil Sorge replica piccata alle accuse di Iconize e sgancia un’altra bomba: “Si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in tv!” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Continua l’eco mediatico delle gravissime accuse di Soleil Sorge a Iconize, al secolo Marco Ferrero: la miccia dell’esplosiva querelle che vede coinvolti i due ex amici è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, quando Dayane Mello ha rivelato ai suoi compagni di un finto pestaggio omofobo organizzato dall’influencer al fine di attirare su di sé l’attenzione. Le storie del giovane, in effetti, hanno fatto, al tempo, molto scalpore, arrivando anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, gli stessi nei quali, però, la Sorge ha confermato la scottante rivelazione della Mello suscitando l’ira funesta della conduttrice partenopea. Un’ira che la conduttrice ha manifestato apertamente anche ieri sera, provocando poi la reazione del diretto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Continua l’eco mediatico delle gravissimedi, al secolo Marco Ferrero: la miccia dell’esplosiva querelle che vede coinvolti i due ex amici è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, quando Dayane Mello ha rivelato ai suoi compagni di un finto pestaggio omofobo organizzato dall’influencer al fine di attirare su di sé l’attenzione. Le storie del giovane, in effetti, hanno fatto, al tempo, molto scalpore, arrivando anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, gli stessi nei quali, però, laha confermato la scottante rivelazione della Mello suscitando l’ira funesta della conduttrice partenopea. Un’ira che la conduttrice ha manifestato apertamente anche ieri sera, provocando poi la reazione del diretto ...

trash_italiano : Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: 'si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per a… - IsaeChia : #SoleilSorge replica piccata alle accuse di #Iconize e sgancia un’altra bomba: “Si lamentava che non lo stessero pa… - PrimarosaSorio : #GFVIP suggerimenti x nuovi ingressi Marina La Rosa,Soleil Sorge,Luca Vismara. - jisoodinazareth : oggi il mio account si colora di una sola tonalità : soleil anastasia sorgè - zazoomblog : Soleil Sorge su Iconize “storia tirata fuori da Dayane lui voleva tornare dalla d’Urso: vergogna!” – VIDEO -… -