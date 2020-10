Social World Film Festival, arriva la star di “Game of Thrones” Iain Glen (Di lunedì 12 ottobre 2020) Social World Film Festival: Ospite anche Luka Peros, il Marsiglia della “Casa di Carta”. In collegamento Annabel Scholey, protagonista della serie “I Medici”, e Federico Ielapi, il piccolo “Pinocchio” di Matteo Garrone. Il Social World Film Festival si è concluso con successo ieri a Vico Equense: 450 opere selezionate provenienti da 46 nazioni, e poi … Leggi su 2anews (Di lunedì 12 ottobre 2020): Ospite anche Luka Peros, il Marsiglia della “Casa di Carta”. In collegamento Annabel Scholey, protagonista della serie “I Medici”, e Federico Ielapi, il piccolo “Pinocchio” di Matteo Garrone. Ilsi è concluso con successo ieri a Vico Equense: 450 opere selezionate provenienti da 46 nazioni, e poi …

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Social World Film #festival, i premiati della X edizione - mattinodinapoli : Social World Film #festival, i premiati della X edizione - pickurmochi2 : forse per questo social in futuro. n-e-ways spero che tutte le persone a lui vicine are showering him with love and… - zazoomblog : Social World Film Festival di Vico Equense: ecco i premiati della 10a edizione - #Social #World #Festival #Equense… - zazoomblog : Social World Film Festival di Vico Equense: ecco i premiati della 10a edizione - #Social #World #Festival #Equense:… -

Ultime Notizie dalla rete : Social World Social World Film Festival: La Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense Positanonews Social World Film Festival, i premiati della X edizione

Svelati durante la serata dell’11 ottobre i premi dell’10a edizione del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista e produttore ...

Inclusione sociale, servizi innovativi coinvolgendo il territorio: alla Rocca Malatestiana il “World Cafè” per confrontarsi e crescere insieme

2' di lettura Fano 12/10/2020 - Circa 30 realtà sociali operanti nei territori dell’Ambito Sociale Territoriale 6 si sono ritrovate sabato pomeriggio alla Rocca Malatestiana per il “World Cafè”, un po ...

Svelati durante la serata dell’11 ottobre i premi dell’10a edizione del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista e produttore ...2' di lettura Fano 12/10/2020 - Circa 30 realtà sociali operanti nei territori dell’Ambito Sociale Territoriale 6 si sono ritrovate sabato pomeriggio alla Rocca Malatestiana per il “World Cafè”, un po ...