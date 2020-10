SOCIAL / Alice Campello tra sole e natura: lato B da urlo per lady Morata. E i fan apprezzano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alice Campello si rilassa nella natura e si gode il sole che splende. La moglie dell'attaccante della Juventus Alvaro Morata ha postato un nuovo scatto che la ritrae in tenuta sportiva in mezzo al verde.Una foto che risata un lato B da paura, che non è certamente passato inosservato agli occhi dei fan, come dimostrano le migliaia e migliaia di interazioni su Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPj1cmAYwB/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 12 ottobre 2020)si rilassa nellae si gode ilche splende. La moglie dell'attaccante della Juventus Alvaroha postato un nuovo scatto che la ritrae in tenuta sportiva in mezzo al verde.Una foto che risata unB da paura, che non è certamente passato inosservato agli occhi dei fan, come dimostrano le migliaia e migliaia di interazioni su Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPj1cmAYwB/" Golssip.

SkyTG24 : Il programma di 'Alice nella città': tra esordi, collaborazioni e anteprime - alice_561 : RT @CicRosina: Fortunatamente quando diventarano obbligatorie le cinture di sicurezza in auto e il casco in moto non esistevano i social. - alice_561 : RT @OverlookHotel71: Nego il mio consenso ad usare i soldi del SSN per curare dal #Covid qualunque idiota abbia messo questo cartello nel p… - alice_van_pelt : Comunque i social sono nati per connettere adulti, se siete minorenni siete VOI in primis che dovreste dire la vost… - alice_van_pelt : Un giorno capirete la differenza tra fare pensieri espliciti nel privato e scrivere pensieri simili direttamente ag… -