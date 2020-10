Snam | CdA delibera rinnovo Programma EMTN da 11 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione dihato ilannuale del, avviato nel 2012, per un controvalore massimo complessivo di 11di euro. Di conseguenza, il Consiglio hato l’emissione, da eseguirsi entro il 12 ottobre 2021, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di 2,72di euro, maggiorato dell’ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 11 ...