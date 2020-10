“Siamo riusciti a fare solo 11 matrimoni su 50” (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Quest’anno avevamo registrato il record di matrimoni con le prenotazioni ma siamo riusciti a farne solo 11 con una perdita di almeno il 50%”. Giusy Ferrara, titolare di Flowers design by Ferrara prova a fare il punto della situazione sull’emergenza economica che ha colpito il settore relativo alla vendita di fiori e agli addobbi per matrimoni e feste private. La crisi epidemiologica, come ribadito varie volte, è presto diventata soprattutto economica e per i fiorai la situazione non è per niente rosea, anzi. Con l’ultima ordinanza del governatore De Luca, infatti, i matrimoni annullati all’ultimo minuto ci sono stati, con non poche conseguenze. E l’ipotesi di un nuovo lockdown sembra preoccupare particolarmente ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Quest’anno avevamo registrato il record dicon le prenotazioni ma siamoa farne11 con una perdita di almeno il 50%”. Giusy Ferrara, titolare di Flowers design by Ferrara prova ail punto della situazione sull’emergenza economica che ha colpito il settore relativo alla vendita di fiori e agli addobbi pere feste private. La crisi epidemiologica, come ribadito varie volte, è presto diventata soprattutto economica e per i fiorai la situazione non è per niente rosea, anzi. Con l’ultima ordinanza del governatore De Luca, infatti, iannullati all’ultimo minuto ci sono stati, con non poche conseguenze. E l’ipotesi di un nuovo lockdown sembra preoccupare particolarmente ...

