Si dimette AD di British Airways

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Alex Cruz, a.d. di, ha rassegnato le proprie dimissioni “con effetto immediato”. La decisione non è stata accompagnata da motivazioni, ma tutto lascerebbe intendere che ci siano state diversità di vedute circa le azioni da compiere per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia che ha messo in ginocchio il trasporto aereo. La Iag, di cui fa parte, ha reso noto che Cruz sarà sostituito da Sean Doyle, al timone di Aer Lingus.