Sharon Fonseca | chi è la giovanissima fidanzata di Gianluca Vacchi | età | altezza | peso | origini | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha il volto simile a quello di una bambina, ma vanta già innumerevoli esperienze personali e professionali.è un’indossatrice affermata nel mondo della moda, un’amante della fotografia che ha anche trovato tempo di conseguire una laurea in giornalismo e tuffarsi nel mondo dell’imprenditoria. Come se non bastasse, la giovane icona di bellezza conta grandi risultati anche nei panni di blogger ed influencer su Instagram. Inoltre, la sua ultima relazione conl’ha resa ancora più nota. La sua infanzia l’ha trascorsa oltreoceano, in Venezuela. È lì che si fa notare per la prima volta nell’ambiente delle passerelle, accumulando sempre più consensi, anno dopo anno. Le ambizioni sono andate di pari passo col successo, ...