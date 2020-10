Sfida al Presidente, la recensione: l’FBI fra elezioni e scandali nell’America di Trump (Di lunedì 12 ottobre 2020) La recensione di Sfida al Presidente, la miniserie su Sky Atlantic con Jeff Daniels nel ruolo di James Comey, direttore dell'FBI alle prese con il neo-eletto Donald Trump. Non è un'impresa facile, per il cinema e la televisione, raccontare la contemporaneità della politica americana. Non è un'impresa facile proprio in virtù del carattere, straordinario e imprevedibile, di quanto gli Stati Uniti hanno vissuto fra il 2016, l'anno della vittoria a sorpresa di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, e oggi, alla vigilia dell'elezione che potrebbe riconfermarlo al potere o veder tramontare la sua parabola politica. Tale premessa alla nostra recensione di Sfida al Presidente, la miniserie in due episodi realizzata da Showtime e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladial, la miniserie su Sky Atlantic con Jeff Daniels nel ruolo di James Comey, direttore dell'FBI alle prese con il neo-eletto Donald. Non è un'impresa facile, per il cinema e la televisione, raccontare la contemporaneità della politica americana. Non è un'impresa facile proprio in virtù del carattere, straordinario e imprevedibile, di quanto gli Stati Uniti hanno vissuto fra il 2016, l'anno della vittoria a sorpresa di Donaldnella corsa alla Casa Bianca, e oggi, alla vigilia dell'elezione che potrebbe riconfermarlo al potere o veder tramontare la sua parabola politica. Tale premessa alla nostradial, la miniserie in due episodi realizzata da Showtime e ...

Assolombarda : 'Dobbiamo affrontare con determinazione la sfida della competizione globale, rafforzando le filiere europee e agevo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sfida al Presidente, la recensione: l’FBI fra elezioni e scandali nell’America di Trump… - GINA32451015 : RT @agrilegamb: Il sistema agricolo deve dare seguito a percorso capace di porre al centro #sostenibilità ambientale. #PAC sia all’altezza… - proietta : RT @SkyItalia: Donald Trump vs James Comey. ? Il Presidente USA vs il direttore del FBI.? Da qualunque parte state… conoscete solo metà del… - SkyItalia : Donald Trump vs James Comey. ? Il Presidente USA vs il direttore del FBI.? Da qualunque parte state… conoscete solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida Presidente In prossimità del voto USA, arriva in tv la miniserie "Sfida al Presidente" ilGiornale.it Crotone, Vrenna: “Per battere la Juventus servirà impresa. Per la salvezza… un miracolo”

Intervista concessa ai microfoni di Tuttojuve.com da parte del presidente del Crotone Gianni Vrenna che ha affrontato diversi temi caldi del calcio italiano relativamente alla sua squadra. Dalla sfida ...

Sfida al Presidente, la recensione: l’FBI fra elezioni e scandali nell’America di Trump

La recensione di Sfida al Presidente, la miniserie su Sky Atlantic con Jeff Daniels nel ruolo di James Comey, direttore dell'FBI alle prese con il neo-eletto Donald Trump. Non è un'impresa facile, per ...

Intervista concessa ai microfoni di Tuttojuve.com da parte del presidente del Crotone Gianni Vrenna che ha affrontato diversi temi caldi del calcio italiano relativamente alla sua squadra. Dalla sfida ...La recensione di Sfida al Presidente, la miniserie su Sky Atlantic con Jeff Daniels nel ruolo di James Comey, direttore dell'FBI alle prese con il neo-eletto Donald Trump. Non è un'impresa facile, per ...