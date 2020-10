Servizi Italia, informazioni sull’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 9.000 azioni ordinarie pari allo 0,028% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1152 euro per un controvalore pari a 19.036,70 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.469.060 azioni proprie pari al 4,62% del capitale sociale. A Milano, lieve ribasso per Servizi Italia, che chiude in flessione dello 0,90%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 9.000ordinarie pari allo 0,028% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1152 euro per un controvalore pari a 19.036,70 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.469.060pari al 4,62% del capitale sociale. A Milano, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,90%.

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia, informazioni sull'acquisto di azioni proprie Teleborsa 2.600 nuovi volontari per le aree interne del Sud

19 programmi per far rinascere le aree interne del Sud Italia. Le iniziative, sostenute con oltre 3,3 milioni di euro, permetteranno l’avvio di nuove attività e il rafforzamento di quelle già ...

Reggio, disposizioni anti-Covid. Controlli dei NAS: contravvenzioni per 8000 euro

I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria , durante la settimana appena trascorsa, hanno effettuato mirati servizi tesi a far rispettare le misure di contenimento della diffusione del Covid-19,...

