Serie A, tegola in casa Spezia: Riccardo Marchizza positivo al Covid-19. Il comunicato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aumentano i casi di positività nei club di Serie A.Si allunga la lista dei calciatori italiani risultati positivi al Coronavirus. Ad aggiungersi al massiccio numero, anche il difensore dello Spezia, Riccardo Marchizza, attualmente in ritiro con la Nazionale Italia Under 21, è risultato positivo al Covid-19.La positività al Covid-19 è emersa in seguito ai test effettuati presso il CPO di Tirrenia in vista della gara contro l'Irlanda, in programma martedì 13 ottobre alle ore 17.00 e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. A dare la notizia è stato proprio lo Spezia attraverso una nota ufficiale, diramata in mattinata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aumentano i casi di positività nei club diA.Si allunga la lista dei calciatori italiani risultati positivi al Coronavirus. Ad aggiungersi al massiccio numero, anche il difensore dello, attualmente in ritiro con la Nazionale Italia Under 21, è risultatoal-19.La positività al-19 è emersa in seguito ai test effettuati presso il CPO di Tirrenia in vista della gara contro l'Irlanda, in programma martedì 13 ottobre alle ore 17.00 e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. A dare la notizia è stato proprio loattraverso una nota ufficiale, diramata in mattinata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il ...

Mediagol : #SerieA, tegola in casa #Spezia: Riccardo #Marchizza positivo al Covid-19. Il comunicato - Mediagol : #SerieA, tegola in casa #Spezia: Riccardo Marchizza positivo al Covid-19. Il comunicato - FantaMasterApp : 'Tegola Cagliari, c’è lesione per un difensore: il comunicato' - BasketWorldLif1 : Serie B: Brutta tegola per l’Aurora Jesi. Si ferma Nelson Rizzitiello - FantaMasterApp : 'Tegola Cagliari, non solo Pereiro: infortunio per un difensore' -