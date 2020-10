Serie A, Spezia: giocatore dei liguri positivo al Covid-19, ecco chi è (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ennesimo caso di positività al coronavirus in Serie A, il futuro del campionato si fa sempre più incerto Brutte notizie in casa Spezia. I bianconeri, … L'articolo Serie A, Spezia: giocatore dei liguri positivo al Covid-19, ecco chi è proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ennesimo caso di positività al coronavirus inA, il futuro del campionato si fa sempre più incerto Brutte notizie in casa. I bianconeri, … L'articoloA,deial-19,chi è proviene da ForzAzzurri.net.

BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - carlolaudisa : Il #Milan assapora il primato e allunga la serie positiva a 15 gare. Doppio #Leao e perla di #TheoHernNdez con lo… - laziopress : Coronavirus, altro caso in Serie A: positivo un difensore dello Spezia - sportli26181512 : Pezzella, c'è solo la #Fiorentina: Il capitano viola scalpita per tornare contro lo Spezia. E dopo le voci di merca… - corgiallorosso : #SerieA, allarme #Covid: 28 calciatori positivi in 7 società. Ultimo caso: Marchizza dello Spezia… -