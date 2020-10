Serie A, dalla bolla al playoff: gli scenari per concludere il campionato (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Serie A prepara soluzioni alternative per portare a termine il campionato, per altro appena iniziato. Troppe incertezze sull'andamento della pandemia da coronavirus e i contagi dei calciatori della varie squadre. Ecco perché chi di dovere è pronto a prendere altre vie pur di concludere nel modo migliore possibile il torneo 2020-21.Serie A: bolla e playoffcaption id="attachment 1029693" align="alignnone" width="514" Dacia Arena (Getty Images)/captionSecondo Repubblica, la prima ipotesi da valutare è quella di creare una sorta di "bolla" in stile NBA. Questa soluzione prevederebbe un mini-lockdown del calcio. Tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) LaA prepara soluzioni alternative per portare a termine il, per altro appena iniziato. Troppe incertezze sull'andamento della pandemia da coronavirus e i contagi dei calciatori della varie squadre. Ecco perché chi di dovere è pronto a prendere altre vie pur dinel modo migliore possibile il torneo 2020-21.A:caption id="attachment 1029693" align="alignnone" width="514" Dacia Arena (Getty Images)/captionSecondo Repubblica, la prima ipotesi da valutare è quella di creare una sorta di "" in stile NBA. Questa soluzione prevederebbe un mini-lockdown del calcio. Tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di ...

