Senato, maggioranza in bilico per cinque parlamentari positivi. Fantetti lascia Forza Italia e passa al Maie (che sostiene il governo) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se la maggioranza che sostiene il governo Conte non ha mai goduto di un larghissimo vantaggio in Senato, ci ha pensato il Covid a ridurre ulteriormente le distanze con l’opposizione. Sulla carta i giallorossi possono contare al momento su 168 voti, a cui spesso si aggiungono tre dei sei Senatori a vita (Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia e Renzo Piano, invece, partecipano raramente alle votazioni). Ma ora che 5 Senatori sono risultati positivi e sono a casa in quarantena, bastano poche defezioni per scivolare sotto la maggioranza assoluta aprendo a un’ipotetica crisi istituzionale. Specie nei prossimi giorni, quando a Palazzo Madama si dovranno votare la Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) e soprattutto lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se lacheilConte non ha mai goduto di un larghissimo vantaggio in, ci ha pensato il Covid a ridurre ulteriormente le distanze con l’opposizione. Sulla carta i giallorossi possono contare al momento su 168 voti, a cui spesso si aggiungono tre dei seiri a vita (Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia e Renzo Piano, invece, partecipano raramente alle votazioni). Ma ora che 5ri sono risultatie sono a casa in quarantena, bastano poche defezioni per scivolare sotto laassoluta aprendo a un’ipotetica crisi istituzionale. Specie nei prossimi giorni, quando a Palazzo Madama si dovranno votare la Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) e soprattutto lo ...

clikservernet : Senato, maggioranza in bilico per cinque parlamentari positivi. Fantetti lascia Forza Italia e passa al Maie (che s… - Noovyis : (Senato, maggioranza in bilico per cinque parlamentari positivi. Fantetti lascia Forza Italia e passa al Maie (che… - lucianabig : RT @ilfoglio_it: I dem americani devono confermare i loro seggi e vincerne altri quattro per togliere la maggioranza ai repubblicani. Gli s… - fattoquotidiano : Senato, maggioranza in bilico per cinque parlamentari positivi. Fantetti lascia Forza Italia e passa al Maie (che s… - dario62bs : Cercano in Forza Italia tra chi non vuole perdere la comoda poltrona. Maggioranza sul filo in Senato Ed è caccia… -