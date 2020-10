Scuola, Toti: “Regioni suggeriscono didattica a distanza per i più grandi. Controlli nelle case? Spero da governo solo esortazioni” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Stiamo suggerendo al governo di trasformare in didattica a distanza alcune delle classi piu’ adulte, cioe’ i ragazzi che possono stare a casa da soli senza incidere sulle esigenze familiari. Questo soprattutto alla luce dell’aumento del contagio e dell’affollamento dei mezzi pubblici. Una proposta arrivata da alcuni governatori, ma non dalla Liguria“. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di aggiornamento sul coronavirus, al termine dell’incontro con gli altri governatori in vista del prossimo dpcm. “Nel momento in cui agiamo sui locali pubblici- riflette il vicepresidente della Conferenza delle Regioni- sarebbe coerente anche lavorare sui mezzi pubblici. Siccome un piano vero e proprio di incremento da parte del ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Stiamo suggerendo aldi trasformare inalcune delle classi piu’ adulte, cioe’ i ragazzi che possono stare a casa da soli senza incidere sulle esigenze familiari. Questo soprattutto alla luce dell’aumento del contagio e dell’affollamento dei mezzi pubblici. Una proposta arrivata da alcuni governatori, ma non dalla Liguria“. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni, nel punto stampa di aggiornamento sul coronavirus, al termine dell’incontro con gli altri governatori in vista del prossimo dpcm. “Nel momento in cui agiamo sui locali pubblici- riflette il vicepresidente della Conferenza delle Regioni- sarebbe coerente anche lavorare sui mezzi pubblici. Siccome un piano vero e proprio di incremento da parte del ...

Il governatore, per quanto riguarda le scuole, ha confermato che alcune regioni, ma non la Liguria, hanno chiesto al governo il ripristino della didattica a distanza per gli studenti delle superiori ...

