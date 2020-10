Scuola, Pacifico (Anief): contro l’abuso del precariato assunzioni anche da graduatorie per titoli (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘Tutti a Scuola’, ha affermato che per sconfiggere l’abuso del precariato bisogna riaprire le graduatorie a esaurimento o utilizzare questa nuove Gps non solo per le supplenza, ma anche per le immissioni in ruolo. Dal 22 ottobre al 16 novembre avrà luogo il concorso straordinario, riservato ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. 64mila le domande giunte, 32mila i posti banditi, con gli insegnanti vincitori di concorso che resteranno quest’anno nel loro posto di supplenza, “per vedersi assegnare invece la cattedra il prossimo primo settembre, pur con decorrenza contrattuale retroattiva al primo settembre 2020. Seguiranno poi gli altri ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato, ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘Tutti a’, ha affermato che per sconfiggere l’abuso delbisogna riaprire lea esaurimento o utilizzare questa nuove Gps non solo per le supplenza, maper le immissioni in ruolo. Dal 22 ottobre al 16 novembre avrà luogo il concorso straordinario, riservato ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. 64mila le domande giunte, 32mila i posti banditi, con gli insegnanti vincitori di concorso che resteranno quest’anno nel loro posto di supplenza, “per vedersi assegnare invece la cattedra il prossimo primo settembre, pur con decorrenza contrattuale retroattiva al primo settembre 2020. Seguiranno poi gli altri ...

