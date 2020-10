Scafati, sono sospesi al momento i ricoveri al Covid Hospital (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – sono sospesi al momento, in via precauzionale, dopo alcuni casi di contagio tra il personale, i ricoveri presso il Covid Hospital di Scafati. Il provvedimento è stato firmato dal dg Polverino che attende l’esito dei tamponi disposti su tutto il personale per fare il punto della situazione. La struttura di Scafati era già al limite della capienza per quanto riguarda i posti letto disponibili. In attesa che l’Asl dirami il nuovo bollettino, il sindaco Cristoforo Salvati non ha voluto ancora rilasciare dichiarazioni. Ieri erano 85 i casi di contagio nel suo comune dove oggi sono rimasti chiusi per interventi di sanificazione tutti gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –al, in via precauzionale, dopo alcuni casi di contagio tra il personale, ipresso ildi. Il provvedimento è stato firmato dal dg Polverino che attende l’esito dei tamponi disposti su tutto il personale per fare il punto della situazione. La struttura diera già al limite della capienza per quanto riguarda i posti letto disponibili. In attesa che l’Asl dirami il nuovo bollettino, il sindaco Cristoforo Salvati non ha voluto ancora rilasciare dichiarazioni. Ieri erano 85 i casi di contagio nel suo comune dove oggirimasti chiusi per interventi di sanificazione tutti gli ...

tvoggi : BASKET, GIVOVA SCAFATI K.O. ALL’OVER TIME NELL’ESORDIO IN SUPERCOPPA 2020 Non sono bastati i tempi regolamentari pe… - ottopagine : Covid nel Salernitano: 33 nuovi casi, 15 sono a Scafati #Scafati - occhio_notizie : Parla l'assessore Di Massa 'Le mie condizioni sono buone ma ho alcuni sintomi' - nnuvoledimiele : 'Scusi, l'83 non passa?' 'Sì, ma una macchina ha preso fuoco a Scafati e sono tutti in ritardo' Quanto mi mancava tutto questo ?? - BrunoCaputo7 : RT @CesareSacchetti: Fonti dell'ospedale Scarlato di Scafati mi riportano che lì hanno spostato pazienti dializzati nei reparti Covid attac… -