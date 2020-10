Sarno | sei casi alla scuola di Masseria della Corte | il sindaco la chiude

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto- Resterà chiusa fino al 25 ottobre, in via precauzionale laprimaria di. Il provvedimento di chiusura e di sospensione delle attività didattiche in presenza si è reso necessario dopo che quattro alunni e due insegnanti sono risultati positivi al Covid19. Laera stata chiusa già lo scorso 8 ottobre dopo un primo caso di positività su un’insegnante. Due classi era state poste in quarantena. Poi la scoperta degli altri positivi. In totale sei e l’ordinanza deldi chiusura. “In seguito anche al confronto con l’Asl – ha spiegato ilGiuseppe Canfora – si è ritenuto opportuno sospendere le ...

