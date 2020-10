Santo del Giorno 12 Ottobre: San Serafino da Montegranaro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche stamattina siete curiosi di sapere qual è il Santo del Giorno 12 Ottobre? Ebbene, oggi si commemora San Serafino da Montegranaro, religioso marchigiano vissuto nel ‘500. Pur essendo umile ed ignorante, Serafino riuscì a farsi amare e stimare dalla gente per via della sua bontà fuori dal comune. Ecco le informazioni essenziali sulla sua figura. Santo del Giorno 12 Ottobre: chi era San Serafino da Montegranaro. Cenni biografici Serafino, battezzato come Felice, nacque a Montegranaro, nelle Marche, nel 1540. Apparteneva ad una famiglia umilissima e cominciò ancora piccolo a lavorare nei campi e a dedicarsi alla pastorizia. Crebbe ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche stamattina siete curiosi di sapere qual è ildel12? Ebbene, oggi si commemora Sanda, religioso marchigiano vissuto nel ‘500. Pur essendo umile ed ignorante,riuscì a farsi amare e stimare dalla gente per via della sua bontà fuori dal comune. Ecco le informazioni essenziali sulla sua figura.del12: chi era Sanda. Cenni biografici, battezzato come Felice, nacque a, nelle Marche, nel 1540. Apparteneva ad una famiglia umilissima e cominciò ancora piccolo a lavorare nei campi e a dedicarsi alla pastorizia. Crebbe ...

trash_italiano : MEGA TRASH CON FRANCESKA CON LA K, SOLEIL, I SURGELATI, LORY DEL SANTO #noneladurso - SkyTG24 : Marsala, consigliere comunale indagato dopo installazione fari per festa del santo patrono - francescoassisi : Francesco firma l'enciclica Fratelli Tutti sull'altare di pietra del Santo di Assisi. Crediti foto: Osservatore Rom… - Pollydolce : Santo del Giorno 12 Ottobre: San Serafino da Montegranaro - __carmela__ : RT @Viperissima_: Del Santo: 'Lei è brava, ha fatto The Lady...' Franceska: 'Ero più giovane e non sapevo cosa stessi facendo' ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Lunedì 12 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

Era una tiepida serata d'autunno e Giovanni XXIII congedava così la gente accorsa in piazza San Pietro per celebrare l'avvio del concilio Vaticano II (11 ottobre 1962). Quelle parole, intrise di umani ...

Il virus non si ferma: 124 casi Muore pensionato di Gavoi

Prima vittima nel Comune del Nuorese in semi lockdown sino al 22 ottobre Nove ricoverati in più, al Santissima Trinità di Cagliari apre il terzo reparto Covid ...

Era una tiepida serata d'autunno e Giovanni XXIII congedava così la gente accorsa in piazza San Pietro per celebrare l'avvio del concilio Vaticano II (11 ottobre 1962). Quelle parole, intrise di umani ...Prima vittima nel Comune del Nuorese in semi lockdown sino al 22 ottobre Nove ricoverati in più, al Santissima Trinità di Cagliari apre il terzo reparto Covid ...