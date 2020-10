Sandro Pertini: “Emergenze come pretesto per erodere la libertà”, ma la citazione non ha fonti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una frase di Sandro Pertini sulle “emergenze”, intese dall’ex Presidente della Repubblica come un “pretesto per erodere la libertà” sta circolando sui social da giorni. A lanciarla è Diego Fusaro in un tweet pubblicato il 6 ottobre 2020 e ripreso anche da altri personaggi dello spettacolo. Meditate, quando vedete l’esercito schierato per le strade o persone al potere che dicono a cuor leggero che “occorre limitare la libertà per garantire la sicurezza”. Le “emergenze” sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà. (Sandro Pertini) Complottisti alla ricerca di una voce autorevole Impossibilitato a ... Leggi su bufale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una frase disulle “emergenze”, intese dall’ex Presidente della Repubblicaun “perla libertà” sta circolando sui social da giorni. A lanciarla è Diego Fusaro in un tweet pubblicato il 6 ottobre 2020 e ripreso anche da altri personaggi dello spettacolo. Meditate, quando vedete l’esercito schierato per le strade o persone al potere che dicono a cuor leggero che “occorre limitare la libertà per garantire la sicurezza”. Le “emergenze” sono sempre iladoperato da quelli che voglionola libertà. () Complottisti alla ricerca di una voce autorevole Impossibilitato a ...

italyinbih : Il 12.10.1979 il Pres. #Pertini visita #Sarajevo. Al Pres. #BiH #ReifDizdarevic dice di essersi commosso perché gru… - clikservernet : Sandro Pertini: “Emergenze come pretesto per erodere la libertà”, ma la citazione non ha fonti - Noovyis : (Sandro Pertini: “Emergenze come pretesto per erodere la libertà”, ma la citazione non ha fonti) Playhitmusic -… - FrancoPrando : @leolivecadute @ginosa15 @s1fab @GuidoCrosetto Sandro Pertini: le emergenze sono sempre il pretesto adoperato da qu… - FrancoPrando : @Ferula18 @GuidoCrosetto le 'emergenze' sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà. firmato Sandro Pertini. -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Pertini Sandro Pertini: “Emergenze come pretesto per erodere la libertà”, ma la citazione non ha fonti Bufale.net Coronavirus, Regione Lazio: «L’obiettivo è raddoppiare la rete dei drive-in»

Contagi leggermente in calo nel Lazio ma a fronte di un minor numero di tamponi effettuati. Gli ultimi dati diramati dall’assessorato regionale alla Sanità nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre, rivela c ...

Quarant’anni di cronaca bresciana | MOSTRAMI UNA MOSTRA/96

Una mostra “non mostra” al Mo.Ca, come la definisce Renato Corsini, direttore artistico del Macof-Museo della fotografia ...

Contagi leggermente in calo nel Lazio ma a fronte di un minor numero di tamponi effettuati. Gli ultimi dati diramati dall’assessorato regionale alla Sanità nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre, rivela c ...Una mostra “non mostra” al Mo.Ca, come la definisce Renato Corsini, direttore artistico del Macof-Museo della fotografia ...