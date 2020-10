Salute, il 70% delle donne dopo i 45 anni soffre di artrosi al pollice: intervento definito se le terapie non funzionano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un dolore alla base del pollice, una debolezza dei movimenti e soprattutto una difficolta’ ad eseguire le abituali azioni quotidiane come stringere un oggetto potrebbero essere i primi segnali di rizoartrosi piu’ comunemente conosciuta come artrosi del pollice. Una patologia che puo’ comparire gia’ dopo i 45 anni soprattutto nel genere femminile. Spesso il problema viene banalizzato e annoverato come un problema di fisiologico invecchiamento ma non e’ cosi’. Quali sono i sintomi a cui stare attenti? E prima dell’invio in sala operatoria si puo’ tentare un approccio piu’ conservativo? A rispondere a tutti i quesiti posti dall’agenzia di stampa Dire e’ la dottoressa Alessia Pagnotta, responsabile Uosd Chirurgia della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un dolore alla base del, una debolezza dei movimenti e soprattutto una difficolta’ ad eseguire le abituali azioni quotidiane come stringere un oggetto potrebbero essere i primi segnali di rizopiu’ comunemente conosciuta comedel. Una patologia che puo’ comparire gia’i 45soprattutto nel genere femminile. Spesso il problema viene banalizzato e annoverato come un problema di fisiologico invecchiamento ma non e’ cosi’. Quali sono i sintomi a cui stare attenti? E prima dell’invio in sala operatoria si puo’ tentare un approccio piu’ conservativo? A rispondere a tutti i quesiti posti dall’agenzia di stampa Dire e’ la dottoressa Alessia Pagnotta, responsabile Uosd Chirurgia della ...

Covid, cresce la diffidenza verso un futuro vaccino. Immunizzazione al 70% per rallentare l'epidemia

Covid-19, il peso per chi soffre di malattie reumatiche

L’emergenza Covi-19 ha influito sul peggioramento della condizione di salute di 4 persone su 10 affette da patologie reumatologiche.

