Salmone al forno, la ricetta della salute di Evelina Flachi (Di lunedì 12 ottobre 2020) La ricetta del Salmone al forno per E' sempre mezzogiorno oggi 12 ottobre 2020 è la ricetta di Evelina Flachi, il piatto preparato in breve tempo e con grande manualità da zia Cri. Il Salmone fa benissimo, è il secondo piatto che Evelina Flachi ha suggerito per aiutarci ad aumentare le difese immunitarie con l'arrivo del freddo e dell'influenza. Inoltre, la ricetta dell'insalata di spinaci è perfetta ma soprattutto perché aggiungiamo tanto altro. Non perdete questa e le altre ricette di E' sempre mezzogiorno e di Evelina Flachi, sperando di ritrovarla presto nel bosco e nella cucina con Antonella Clerici.

Evelina Flachi torna dalla Clerici: come rafforzare le difese immunitarie con il glutatione e gli altri consigli

