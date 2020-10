SACE e Confindustria Marche, oggi appuntamento Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata recentemente da SACE in collaborazione con le associazioni Confindustriali regionali, che ha già toccato la Campania, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sicilia, la Lombardia e l’Umbria. Il webinar di oggi, 12 ottobre, riunisce i Direttori Territoriali delle banche attive nel territorio marchigiano e i rappresentanti di Confindustria Marche. L’obiettivo è condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata recentemente dain collaborazione con le associazionili regionali, che ha già toccato la Campania, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sicilia, la Lombardia e l’Umbria. Il webinar di, 12 ottobre, riunisce i Direttori Territoriali delle banche attive nelmarchigiano e i rappresentanti di. L’obiettivo è condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le ...

LuigiSannino57 : RT @CCKKI: #Bonomi di #Confindustria parla di eliminare #sussidi per rivolgere tutti gli aiuti all'impresa. Come i 6,3 miliardi di Intesa S… - Danae0308 : RT @CCKKI: #Bonomi di #Confindustria parla di eliminare #sussidi per rivolgere tutti gli aiuti all'impresa. Come i 6,3 miliardi di Intesa S… - pameladiverona : RT @CCKKI: #Bonomi di #Confindustria parla di eliminare #sussidi per rivolgere tutti gli aiuti all'impresa. Come i 6,3 miliardi di Intesa S… - pietrogranero : RT @CCKKI: #Bonomi di #Confindustria parla di eliminare #sussidi per rivolgere tutti gli aiuti all'impresa. Come i 6,3 miliardi di Intesa S… - ADVBX : RT @CCKKI: #Bonomi di #Confindustria parla di eliminare #sussidi per rivolgere tutti gli aiuti all'impresa. Come i 6,3 miliardi di Intesa S… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE Confindustria SACE e Confindustria Marche, oggi appuntamento Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio Teleborsa SACE e Confindustria Marche, oggi appuntamento Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio

(Teleborsa) - Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata rec ...

Con la buona scusa del Covid

Lo studio rivela come, con il pretesto della pandemia di Covid-19, l’industria dei combustibili fossili abbia intrapreso un enorme sforzo di lobbying per accaparrarsi decine di miliardi di euro di sus ...

(Teleborsa) - Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata rec ...Lo studio rivela come, con il pretesto della pandemia di Covid-19, l’industria dei combustibili fossili abbia intrapreso un enorme sforzo di lobbying per accaparrarsi decine di miliardi di euro di sus ...