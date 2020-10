Sabrina Salerno | dall’alto dei “cieli” si vede tutto – FOTO

Leggi su bloglive

(Di lunedì 12 ottobre 2020) È sempre: l’ex showgirl italiana non smette mai di regalare gioie ai suoi follower: ora lo scatto arriva dall’alto dei “cieli” per una panoramica a dir poco pazzesca.… Questo articolo, dall’alto dei “cieli” siè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.