Sabato associazioni in piazza contro il ddl Zan | legge bavaglio sull’omotransfobia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Dopo la distruzione del concetto di patria, dell’appartenenza politica e sociale; dopo la diluizione di qualsiasi afflato religioso e metafisico, l’ultimo baluardo dell’antropologia umana da abbattere è la famiglia e l’identità sessuata biologica. In questa cornice, il ddl Zan sull’omotransfobia, che approda alla Camera il 20 ottobre, rischia di essere l’ennesimo e definitivo colpola libertà educativa e la libera espressione del pensiero sui temi legati al diritto naturale, come la famiglia, la procreazione, la sessualità e il diritto all’identità, a conoscere le proprie radici e a non essere oggetto del barbaro mercimonio chiamato utero in affitto. Il fronte dellepro vita Malgrado le restrizioni imposte dal governo, ...