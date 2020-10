Ronaldo fa il… Fenomeno con il Barcellona – 12 ottobre 1996 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 12, in una gara tra Compostela emette a segno uno dei gol più celebri della sua carriera Spesso nella storia del calcio restano impresse le grandi imprese, le partite più memorabili. Italia-Germania 4-3, la rimonta del Liverpool a Istanbul ai danni del Milan. Sono match storici che rimarranno per sempre nella memoria di tutti i tifosi e degli appassionati di questo sport. Tuttavia talvolta riescono ad entrare negli almanacchi alcuni gesti iconici, prodezze tecniche o iniziative fuori dal comune che cambiano per sempre la storia del calcio. Basti pensare alla “Mano de Dios” e al “Gol del secolo” di Maradona contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986 in Messico, oppure – per restare in epoca più recente – alla ...