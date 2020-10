Roma: giornata di tamponi, attesa per i risultati (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 12 OTT - Ore di attesa in casa Roma. Questa mattina a Trigoria, infatti, sono andati in scena i tamponi in modalità drive in dopo le positività emerse nelle giovanili giallorosse nella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, -, 12 OTT - Ore diin casa. Questa mattina a Trigoria, infatti, sono andati in scena iin modalità drive in dopo le positività emerse nelle giovanili giallorosse nella ...

ROMA, 12 OTT - Ore di attesa in casa Roma. Questa mattina a Trigoria, infatti, sono andati in scena i tamponi in modalità drive in dopo le positività emerse nelle giovanili giallorosse nella giornata ...

Morte papà Totti, stupendi messaggi da Napoli. Lezione di civiltà dai tifosi azzurri

Roma in lutto, nella giornata di oggi si è spento Enzo Totti, papà di Francesco, ex leggendario calciatore della Roma. Settantasei anni, da tempo era alle prese con altre patologie, un problema ...

