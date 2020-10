Roma, follia in strada: rissa tra stranieri degenera e finisce nel sangue, 50enne inseguito e accoltellato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una lite, nata in via Giolitti, tra un cittadino marocchino di 50 anni e un cittadino algerino di 36 anni, è finita nel sangue ieri sera, intorno alle 21. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini ha evitato un tragico epilogo ed ha consentito di arrestare il cittadino algerino con l’accusa di lesioni gravi. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in zona, hanno notato i due uomini rincorrersi e sono intervenuti bloccandoli entrambi. Nata in via Giolitti, la lite ha visto l’uomo 50enne subire da subito un fendente al costato, ad opera del 36 enne con un coltello a serramanico, con lama da 8 cm. Subita la prima ferita il cittadino marocchino è scappato in direzione via Cattaneo ma il cittadino algerino lo ha rincorso e colpito nuovamente e in altre parti del corpo con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una lite, nata in via Giolitti, tra un cittadino marocchino di 50 anni e un cittadino algerino di 36 anni, è finita nelieri sera, intorno alle 21. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini ha evitato un tragico epilogo ed ha consentito di arrestare il cittadino algerino con l’accusa di lesioni gravi. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in zona, hanno notato i due uomini rincorrersi e sono intervenuti bloccandoli entrambi. Nata in via Giolitti, la lite ha visto l’uomosubire da subito un fendente al costato, ad opera del 36 enne con un coltello a serramanico, con lama da 8 cm. Subita la prima ferita il cittadino marocchino è scappato in direzione via Cattaneo ma il cittadino algerino lo ha rincorso e colpito nuovamente e in altre parti del corpo con il ...

