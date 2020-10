Roma, Diawara ritorna positivo al coronavirus dalla propria nazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non una buona notizia per Paulo Fonseca ed in generale per la Roma, in vista della prossima partita di campionato, dove non potrà fare affidamento sul centrocampista Amadou Diawara. positivo dalla nazionale Di ritorno dalla nazionale guineiana, l’ex Bologna e Napoli ha infatti comunicato attraverso il proprio profilo Instagram di essere risultato positivo al coronavirus, pur sentendosi bene e quindi risultando con tutta probabilità asintomatico. Il giovane centrocampista ha così scritto sul social media: Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non una buona notizia per Paulo Fonseca ed in generale per la, in vista della prossima partita di campionato, dove non potrà fare affidamento sul centrocampista AmadouDi ritornoguineiana, l’ex Bologna e Napoli ha infatti comunicato attraverso il proprio profilo Instagram di essere risultatoal, pur sentendosi bene e quindi risultando con tutta probabilità asintomatico. Il giovane centrocampista ha così scritto sul social media: Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro, purtroppo sono risultatoal Covid-19. Voglio rassicurare ...

