Roma | Diawara positivo al Covid | il centrocampista giallorosso era in ritiro con la Guinea

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Amadouè risultatoal-19.Ildellaha contratto il virus mentre si trovava incon la propria nazionale ossia la, dove si sono verificati altri 5 casi di positività al Coronavirus. A confermare il tutto è stato lo stesso calciatoreattraverso un messaggio postato sui propri canali social."Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultatoal-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima ...

In casa Roma si lavora affinchè la positività di Amadou Diawara rimanga un caso isolato: c'è una virtuale certezza che il centrocampista guineano abbia contratto il virus nel ritiro della sua ...Covid-19" lo annuncia su Instagram Amadou Diawara, centrocampista della Roma, che in questi giorni era impegnato con la Guinea. Poi continua: "Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per ...