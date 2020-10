Roma | «Correte ci sono i ladri» | i malviventi scappano ma poi tornano per “finire il lavoro” Ma la Polizia era lì ad attenderli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella notte tra sabato e domenica gli agenti del commissariato Celio, diretti dalla dottoressa Maria Sironi, congiuntamente a quelli del commissariato Colombo ed Esquilino hanno arrestato, per tentato furto in abitazione, un 30enne italiano ed un 39enne originario della Bosnia Erzegovinia. Il primo intervento, in via Robecchi Brichetti, zona San Saba, è stato effettuato dopo la segnalazione di un vicino che, istintivamente, ha dapprima urlato aiche stavano tagliando l’inferriata di una abitazione e poi ha chiamato la. Giunti sul posto si erano già dileguati. Poco dopo però una nuova segnalazione ha allertato nuovamente gli agenti spiegando loro che iavevano fatto ritorno per completare il “lavoro”. Colti in flagranza hanno tentato la fuga a piedi: due ...