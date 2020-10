Roma, c’è ansia per i tamponi prima di pensare al Benevento (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Sono ore di attesa in casa Roma per l’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti stamattina i calciatori e lo staff della prima squadra. L’attenzione è alta in riferimento al caso di positività riscontrato nella formazione primavera guidata da Alberto De Rossi, che venerdì mattina aveva affrontato gli uomini di Fonseca in amichevole a Trigoria. A risultare positivi, tra l’altro, anche due giovani dell’under 18. Per questa ragione la ripresa degli allenamenti della prima squadra è stata spostata a domani (era inizialmente stata programmata per oggi). L’orario del primo allenamento settimanale verrà stabilito in base all’esito dei tamponi. Il centro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono ore di attesa in casaper l’esito deia cui sono stati sottoposti stamattina i calciatori e lo staff dellasquadra. L’attenzione è alta in riferimento al caso di positività riscontrato nella formazionevera guidata da Alberto De Rossi, che venerdì mattina aveva affrontato gli uomini di Fonseca in amichevole a Trigoria. A risultare positivi, tra l’altro, anche due giovani dell’under 18. Per questa ragione la ripresa degli allenamenti dellasquadra è stata spostata a domani (era inizialmente stata programmata per oggi). L’orario del primo allenamento settimanale verrà stabilito in base all’esito dei. Il centro ...

ASRomaFemminile : ?? Alle 12:30 c'è #InterRoma! ?????? ?????? In diretta su @RomaTV e su Roma TV+ ?? Forza ragazze! #ASRoma… - SkyTG24 : 'C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale', così Vittorio #Sgarbi ha annunciato che sarà candi… - repubblica : Corsa al Campidoglio, c'è anche Vittorio Sgarbi: 'Mi candido per ricostruire Roma' - prestia_fabio : RT @repubblica: Corsa al Campidoglio, c'è anche Vittorio Sgarbi: 'Mi candido per ricostruire Roma' - Max27162175 : stasera a ROMA...chi c'è pieno pieno che si vuol svuotare assieme a me? Daje!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma c’è Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia