Roma, Calenda: "Sostegno del Pd se abbasso i toni con il governo? Non esiste" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – "Vari articoli e retroscena questa mattina spiegano che un appoggio alla mia eventuale candidatura da parte del Pd dipende da un mio 'ammorbidimento dei toni verso il governo'. Penso sia bene chiarirsi prima: non esiste. Continuerò a fare opposizione al governo in modo fermo ma costruttivo. Qui si parla di Roma". Lo scrive su Twitter, Carlo Calenda, leader di Azione.

lucasofri : Se Carlo Calenda si candida a Roma, è una buona notizia per tutti (romani, italiani, di sinistra, di destra, del PD… - ilfoglio_it : Calenda è perfetto per diventare sindaco di Roma. Ma servono i voti. Può correre da solo o con i voti mobilitabili… - Adnkronos : #Calenda: 'A Roma appoggio Pd se io più morbido sul governo? Non esiste' - FrankiePotassio : In tutti i sondaggi Azione è davanti a Italia Viva. Ho l'impressione che IV stia sostenendo la candidatura di Calen… - logansette : @sarabanda_ Probabilmente chi contesta la candidatura (per altro non confermata) di Calenda non ha intenzione di an…