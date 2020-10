Roma, a Villa Caffarelli, l'attesissima mostra 'I Marmi Torlonia'. Annunciata pure la nuova sede museale. (Di lunedì 12 ottobre 2020) Storia e storie . Collezione e, in realtà, collezioni. È una vera e propria narrazione che spazia tra i secoli, offrendo una panoramica articolata e in evoluzione del gusto per arte e bellezza, ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Storia e storie . Collezione e, in realtà, collezioni. È una vera e propria narrazione che spazia tra i secoli, offrendo una panoramica articolata e in evoluzione del gusto per arte e bellezza, ...

Tg3web : 96 straordinari capolavori dell'arte antica saranno in mostra a Roma da mercoledì prossimo fino alla fine di giugno… - cavalierepadano : RT @Signorasinasce: #Migranti: #Roma, #VillaSerena diventa una casa d'accoglienza per i #rifugiati . Per famiglie o persone in difficoltà I… - SabelliFederica : RT @artribune: Raffaello e il blu egizio: la storia del pigmento in una mostra alla Villa Farnesina a Roma - tg2rai : Finalmente visibile al pubblico la più vasta collezione privata di sculture antiche, i #marmidiTorlonia in mostra d… - doformichelli : RT @artribune: Le prime immagini della grande mostra sui Marmi Torlonia a Villa Caffarelli di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villa Migranti: Roma, Villa Serena diventa una casa d'accoglienza per i rifugiati Servizio Informazione Religiosa Roma, a Villa Caffarelli, l'attesissima mostra "I Marmi Torlonia". Annunciata pure la nuova sede museale.

Storia e storie. Collezione e, in realtà, collezioni. È una vera e propria narrazione che spazia tra i secoli, offrendo una panoramica articolata e in evoluzione del gusto per arte ...

Casina di Raffaello: doposcuola per scuola dell'infanzia e primaria a Villa Borghese

Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, dallo scorso 29 settembre ha attivato nella sua sede in Villa Borghese un servizio di doposcuola per ...

Storia e storie. Collezione e, in realtà, collezioni. È una vera e propria narrazione che spazia tra i secoli, offrendo una panoramica articolata e in evoluzione del gusto per arte ...Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, dallo scorso 29 settembre ha attivato nella sua sede in Villa Borghese un servizio di doposcuola per ...