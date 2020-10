Robinho: “Vero, torno al Santos per 230 euro al mese. Potevo anche tornare in Italia” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Intervistato da Tuttomercatoweb, Robson de Souza, Robinho, ha parlato della sua ufficialità del ritorno al Santos per 230 euro al mese, affermando come i soldi non siano la cosa più importante, ma contano i gesti, in un momento, come questo del Covid-19, molto complicato. Parole anche sull’Italia e sul Milan. Queste le parole del brasiliano: “Il Santos è casa mia. Sono cresciuto lì, sono partito da lì e voglio finire lì. La gioia che provo adesso è immensa, non riesco a descriverla a parole. Avevo avuto diverse offerte per continuare a giocare in europa, anche dall’Italia. In questo momento però, a 36 anni, ho preferito tornare a casa per la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Intervistato da Tuttomercatoweb, Robson de Souza,, ha parlato della sua ufficialità del rialper 230al, affermando come i soldi non siano la cosa più importante, ma contano i gesti, in un momento, come questo del Covid-19, molto complicato. Parolesull’Italia e sul Milan. Queste le parole del brasiliano: “Ilè casa mia. Sono cresciuto lì, sono partito da lì e voglio finire lì. La gioia che provo adesso è immensa, non riesco a descriverla a parole. Avevo avuto diverse offerte per continuare a giocare inpa,dall’Italia. In questo momento però, a 36 anni, ho preferitoa casa per la ...

giaco_iaco : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Robinho torna a casa: 'Tutto vero, ho firmato col Santos per 230 euro al mese' - ClaraPorta4 : RT @marcoconterio: ?? @Robinho in esclusiva a @TuttoMercatoWeb ???? ?? 'È vero, ho firmato col #SantosFC per 230 euro al mese. Ma in questa… - zazoomblog : Robinho: “230 euro di stipendio? Tutto vero il Santos ha bisogno di me” - #Robinho: #stipendio? #Tutto #Santos - sportface2016 : #Santos: le dichiarazioni di #Robinho - marcovarini : RT @RaimondoDM: ???#Robinho a #TMW racconta la scelta di tornare al #SantosFC con uno stipendio da 230€ al mese: 'È tutto vero, ma non mi pi… -