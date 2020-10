Robinho, il brasiliano ci riprova: “Ho firmato per il Santos a 230 euro al mese” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Robinho rivela una bomba in esclusiva a TMW. Il brasiliano è pronto a rimettere la casacca del Santos: “Ho deciso di giocare gratis” Robinho ha deciso di stupirci ancora e lo ho fatto in grande stile. Il brasiliano ha rivelato una grande bomba in esclusiva per TMW: si risposerà con il Santos. L’ex Milan ha fatto una scelta di cuore legata alle difficoltà del club che lo ha coccolato ed ora è arrivato il momento di ricambiare tutti i favori ricevuti. Riportiamo qualche estratto dell’intervista di Robinho per TMW. “Sono davvero felice di tornare al Santos: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020)rivela una bomba in esclusiva a TMW. Ilè pronto a rimettere la casacca del: “Ho deciso di giocare gratis”ha deciso di stupirci ancora e lo ho fatto in grande stile. Ilha rivelato una grande bomba in esclusiva per TMW: si risposerà con il. L’ex Milan ha fatto una scelta di cuore legata alle difficoltà del club che lo ha coccolato ed ora è arrivato il momento di ricambiare tutti i favori ricevuti. Riportiamo qualche estratto dell’intervista diper TMW. “Sono davvero felice di tornare al: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore ...

BigelowLeftback : RT @CB_Ignoranza: Robinho vestirà la maglia del Santos per la quarta volta. Percepirà uno stipendio simbolico di 230 euro al mese per aiuta… - sportli26181512 : Robinho torna al Santos: contratto di cinque mesi per l'ex rossonero: Il Santos ha messo sotto contratto Robinho. S… - Simic1983 : RT @CB_Ignoranza: Robinho vestirà la maglia del Santos per la quarta volta. Percepirà uno stipendio simbolico di 230 euro al mese per aiuta… - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: Robinho vestirà la maglia del Santos per la quarta volta. Percepirà uno stipendio simbolico di 230 euro al mese per aiuta… - sportli26181512 : Santos, torna Robinho con uno stipendio simbolico: prenderà 230 euro al mese: Il fantasista brasiliano ha sottoscri… -