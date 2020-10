Robinho: “230 euro di stipendio? Tutto vero, il Santos ha bisogno di me” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Robinho ha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di TMW, confermando l’indiscrezione secondo la quale avesse accettato uno stipendio simbolico di 230 dal Santos, per aiutare la società brasiliana in difficoltà economica. Il talento ex Real Madrid e Milan ha raccontato dettagliatamente le ragioni del proprio gesto, dopo aver lasciato il Basaksehir: “Sono davvero felice di tornare al Santos: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista. Avevo diverse offerte per continuare a giocare in europa, ma in questo momento, a 36 anni, ho preferito tornare a casa per la squadra, per mia moglie e i miei figli. I 230 euro? ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di TMW, confermando l’indiscrezione secondo la quale avesse accettato unosimbolico di 230 dal, per aiutare la società brasiliana in difficoltà economica. Il talento ex Real Madrid e Milan ha raccontato dettagliatamente le ragioni del proprio gesto, dopo aver lasciato il Basaksehir: “Sono davfelice di tornare al: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista. Avevo diverse offerte per continuare a giocare inpa, ma in questo momento, a 36 anni, ho preferito tornare a casa per la squadra, per mia moglie e i miei figli. I 230? ...

