Rissa a Pianura | 19enne accoltellato vicino al cuore | è in gravi condizioni

Leggi su 2anews

(Di lunedì 12 ottobre 2020): indagini dei Carabinieri per ricostruire le dinamiche dellanella quale unè rimasto gravemente ferito. Terribile episodio di violenza accaduto ieri sera nel quartiere napoletano di, dove unè statoal: attualmente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Monaldi. Come riportato da “Il Mattino”, il giovane potrebbe …